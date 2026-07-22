Da venerdì 24 a domenica 26 luglio la Nazionale sarà impegnata nella competizione internazionale in Svizzera. Definite le formazioni maschili e femminili che gareggeranno nelle diverse specialità. L’Italia del canottaggio è pronta per la Coupe de la Jeunesse, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Lucerna. La delegazione azzurra sarà presente con numerosi equipaggi maschili e femminili, impegnati nelle diverse specialità previste dal programma. Per alcune imbarcazioni sono state definite formazioni differenti per le gare del sabato e della domenica. Di seguito l’elenco completo degli atleti che rappresenteranno l’Italia in Svizzera. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Canottaggio, Italia alla Coupe de la Jeunesse di Lucerna: tutti gli equipaggi azzurri

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