canoa slalom a gran bretagna e slovacchia i titoli a squadre del c1 ai mondiali italia assente

Notizia in breve

A Oklahoma City, sul canale OKC Whitewater Center, sono stati assegnati i titoli a squadre del C1 ai Mondiali di canoa slalom. La Slovacchia ha vinto l’oro femminile, la Gran Bretagna quello maschile. L’Italia è assente dalla competizione. I Mondiali sono le ultime gare prima dei Giochi di Los Angeles del 2024, che nel 2026 ospiteranno anche i Mondiali senior di canoa slalom.