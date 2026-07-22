Canoa slalom a Gran Bretagna e Slovacchia i titoli a squadre del C1 ai Mondiali Italia assente
A Oklahoma City, sul canale OKC Whitewater Center, sono stati assegnati i titoli a squadre del C1 ai Mondiali di canoa slalom. La Slovacchia ha vinto l’oro femminile, la Gran Bretagna quello maschile. L’Italia è assente dalla competizione. I Mondiali sono le ultime gare prima dei Giochi di Los Angeles del 2024, che nel 2026 ospiteranno anche i Mondiali senior di canoa slalom.
Si assegnano gli ultimi titoli nelle specialità non olimpiche ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles, sede dei Mondiali senior 2026 di canoa slalom: ori della canadese a squadre per la Slovacchia al femminile e la Gran Bretagna al maschile. Italia assente in entrambe le gare. Nel C1 maschile a squadre trionfa la Gran Bretagna di Ryan Westley, Adam Burgess e Peter Linksted, vittoriosi con un percorso netto in 93.18, davanti alla Francia di Nicolas Gestin, Yohann Senechault e Jules Bernardet, d’argento a causa di 2 penalità per un totale di 93.54, a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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