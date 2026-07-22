La corsa verso i Giochi di Los Angeles 2028 è iniziata, con i medagliati bresciani dell’ultima edizione pronti a partecipare. La competizione per qualificarsi si sta svolgendo nel mezzo del percorso tra le Olimpiadi di Parigi 2024 e quelle di Los Angeles 2028. Tra gli atleti in evidenza c’è anche un canoista che punta a conquistare il titolo mondiale, continuando a mantenere la sua posizione tra i favoriti.

Sembra lontana, ma è già iniziata. Al giro di boa, nel percorso tra Parigi 2024 e Los Angeles 2028, tutti i medagliati bresciani dell’ultima storica edizione sono ai loro posti. E il primo a inaugurare la caccia a un pass olimpico sarà, da domani sera, Giovanni De Gennaro: 34 anni compiuti martedì, di Roncadelle, nel bacino di Oklahoma (OKC Whitewater Center) che sarà anche quello olimpico, alle 17 sarà al via della semifinale Mondiale con la speranza di poter poi essere tra i dieci migliori che alle 21 partiranno per la finale. Il bresciano, cui manca l’oro iridato, non è tra i favoriti, ma è un outsider temibile per tutti. Al Corriere racconta: «Penso di potermi giocare la medaglia, ho fatto un’ottima preparazione e già nelle prime tappe di Coppa del mondo ho portato a casa ottimi risultati. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Canoa, De Gennaro a caccia del mondiale. Parte la corsa olimpica verso Los Angeles 2028

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