Beatrice Colli | il record italiano Parigi 2024 e la corsa verso Los Angeles 2028

Notizia in breve

Beatrice Colli ha stabilito il record italiano di speed climbing e si prepara per le Olimpiadi di Parigi 2024. La scalatrice, che ha iniziato con l’arrampicata, si concentra ora sulla qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028. Nella sua intervista, parla delle sue esperienze e delle sfide affrontate lungo il percorso. La sua carriera, iniziata con i primi passi nel settore, si sta consolidando con risultati che la avvicinano sempre più alle competizioni internazionali.