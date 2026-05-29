Beatrice Colli | il record italiano Parigi 2024 e la corsa verso Los Angeles 2028
Beatrice Colli ha stabilito il record italiano di speed climbing e si prepara per le Olimpiadi di Parigi 2024. La scalatrice, che ha iniziato con l’arrampicata, si concentra ora sulla qualificazione per i Giochi di Los Angeles 2028. Nella sua intervista, parla delle sue esperienze e delle sfide affrontate lungo il percorso. La sua carriera, iniziata con i primi passi nel settore, si sta consolidando con risultati che la avvicinano sempre più alle competizioni internazionali.
Dai primi passi nell’arrampicata fino ai record italiani nella speed climbing: Beatrice Colli si racconta senza filtri in una nuova puntata di FOCUS. L’azzurra delle Fiamme Oro ripercorre i momenti chiave della sua carriera, dai titoli mondiali giovanili alla storica partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, passando per il bronzo agli European Games e i recentissimi record italiani stabiliti nel 2026. Un’intervista intensa che unisce tecnica, preparazione mentale ed emozioni personali. In questa chiacchierata emerge non solo l’atleta capace di correre sulla parete in meno di sette secondi, ma anche il lato più umano di una delle protagoniste dell’arrampicata italiana: la gestione della pressione, i sacrifici quotidiani, il rapporto con il team e i sogni per il futuro olimpico verso Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it
Beatrice Colli: il record italiano, Parigi 2024 e la corsa verso Los Angeles 2028
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