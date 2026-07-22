Grosseto, 22 luglio 2026 – Ha fatto ’rumore’ – e non poteva essere altrimenti - la vicenda che ruota attorno alla morte di stenti o per un colpo di calore di un cane, sulla spiaggia di Cala di Forno, nel cuore del Parco della Maremma. Una vicenda che ci è stata raccontata direttamente da chi domenica scorsa l’ha vissuta in prima persona, una turista che ha fatto compagnia al povero animale, un pastore tedesco, perché i proprietari glielo avevano lasciato per andare a cercare acqua. In realtà non sono mai tornati, la turista ha chiesto aiuto, ma nel frattempo il cane è morto dopo aver sofferto molto. L’associazione. L’associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), infatti, ha deciso di presentare un esposto alla procura di Grosseto perché faccia piena luce su quanto accaduto domenica scorsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cane morto di stenti a Cala di Forno: scatta l’esposto alla procura

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