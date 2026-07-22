Canale 5 cambia i palinsesti | L’Erede in dubbio e torna Uomini e Donne!

Da uominiedonnenews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Canale 5 potrebbe modificare i suoi palinsesti in autunno. La soap “L’Erede” è in dubbio, mentre torna “Uomini e Donne”. Le novità riguardano anche il daytime e la prima serata, con possibili sospensioni di alcune soap e l’inserimento di nuovi programmi. Le decisioni sono ancora in fase di definizione e non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui cambiamenti.

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L’autunno potrebbe portare importanti cambiamenti nella programmazione di Canale 5. Tra soap a rischio sospensione e il ritorno di Uomini e Donne, analizziamo tutte le novità emerse e cosa potrebbe cambiare nel daytime e nella prima serata. L’autunno 2026 potrebbe portare importanti cambiamenti nella programmazione di Canale 5. Tra i titoli che sembrano attraversare un momento particolarmente delicato c’è L’Erede, la soap approdata in prima serata con l’obiettivo di conquistare il pubblico della rete. Tuttavia, secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, il percorso della serie potrebbe interrompersi prima del previsto. Le recenti rilevazioni Auditel non avrebbero infatti restituito i risultati sperati. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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