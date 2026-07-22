Canale 5 cambia i palinsesti | L’Erede in dubbio e torna Uomini e Donne!

Notizia in breve

Canale 5 potrebbe modificare i suoi palinsesti in autunno. La soap “L’Erede” è in dubbio, mentre torna “Uomini e Donne”. Le novità riguardano anche il daytime e la prima serata, con possibili sospensioni di alcune soap e l’inserimento di nuovi programmi. Le decisioni sono ancora in fase di definizione e non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui cambiamenti.