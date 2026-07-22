Canale 5 cambia i palinsesti | L’Erede in dubbio e torna Uomini e Donne!
Canale 5 potrebbe modificare i suoi palinsesti in autunno. La soap “L’Erede” è in dubbio, mentre torna “Uomini e Donne”. Le novità riguardano anche il daytime e la prima serata, con possibili sospensioni di alcune soap e l’inserimento di nuovi programmi. Le decisioni sono ancora in fase di definizione e non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui cambiamenti.
L’autunno potrebbe portare importanti cambiamenti nella programmazione di Canale 5. Tra soap a rischio sospensione e il ritorno di Uomini e Donne, analizziamo tutte le novità emerse e cosa potrebbe cambiare nel daytime e nella prima serata. L’autunno 2026 potrebbe portare importanti cambiamenti nella programmazione di Canale 5. Tra i titoli che sembrano attraversare un momento particolarmente delicato c’è L’Erede, la soap approdata in prima serata con l’obiettivo di conquistare il pubblico della rete. Tuttavia, secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, il percorso della serie potrebbe interrompersi prima del previsto. Le recenti rilevazioni Auditel non avrebbero infatti restituito i risultati sperati. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.
Notizie e thread social correlati
PALINSESTI 24-30 MAGGIO 2026: RAI1 SI BUTTA SU PARIGI, CANALE 5 SCHIERA L’EREDEDal 24 al 30 maggio 2026, i palinsesti televisivi delle principali reti italiane presentano diverse novità.
Temi più discussi: Tgcom24: Roma, la notte cambia volto: steward anti-malamovida e raddoppio delle pattuglie Video; Tutto per la mia famiglia, le anticipazioni dal 19 al 25 luglio; Tutto per la mia famiglia, cambiano date e orari della soap: le nuove anticipazioni; La Promessa dice addio al sabato sera: cambia la programmazione Mediaset da settembre.
Vi ricordiamo che domani Be my sunshine ci aspetta alle 14,30 su Canale 5 e Forbidden Fruit non andrà in onda https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/be-my-sunshine-cambia-orario-la-soap-turca-raddoppia-gli-appuntamenti-ecco-le-a facebook
#BeMySunshine su Canale 5 sette giorni su sette La nuova soap in onda anche dal lunedì al venerdì. Ecco come cambia il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset dal 13 luglio x.com
Canale 5 cambia il pomeriggio: arriva Tutto per la mia famiglia. Il palinsesto delle serie turche e i nuovi orariMediaset continua ad assestare il proprio palinsesto in vista dell’estate. Per una dizi che esce dal daytime, ce n’è un’altra che entra: le serie turche mantengono la loro centralità nel pomeriggio di ... ilmessaggero.it
Tutto per la mia famiglia, cambiano date e orari della soap: le nuove anticipazioniTutto per la mia famiglia cambia programmazione su Canale 5: la soap arriva anche nel weekend. Ecco orari e le anticipazioni del 19 luglio ... bestmovie.it