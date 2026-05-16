PALINSESTI 24-30 MAGGIO 2026 | RAI1 SI BUTTA SU PARIGI CANALE 5 SCHIERA L’EREDE

Dal 24 al 30 maggio 2026, i palinsesti televisivi delle principali reti italiane presentano diverse novità. Rai1 dedica la sua programmazione a Parigi, mentre Canale 5 sceglie di trasmettere “L’erede”. Oltre a Rai1 e Canale 5, anche altre emittenti come La7, Tv8, Nove e La7 Cinema hanno in programma cambiamenti e nuove proposte per quella settimana. La programmazione varia tra fiction, intrattenimento e film, con alcuni programmi già annunciati e altri ancora da definire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 24 al 30 maggio 2026. CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 17 AL 23 MAGGIO 2026Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. Tags: Canale 5con il cuore nel nome di francescoItalia 1La7la7 cinemamoney roadNovePalinsestiPalinsesti 24-30 maggio 2026palinsesti bubinoblogPalinsesti Canale 5Palinsesti Rai1palinsesti tv8Rai1Rai2Rai3Rete 4Tv8 Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento . 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 24-30 MAGGIO 2026: RAI1 SI BUTTA SU PARIGI, CANALE 5 SCHIERA L’EREDE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: PALINSESTI 10-16 MAGGIO 2026: EUROVISION SU RAI1, CANALE 5 SCHIERA UN FILM EVENTO