Campionato Italiano GT4 | orari ed info sul Mugello
Il terzo appuntamento del Campionato Italiano GT4 si svolge al Mugello. La gara si terrà in una data ancora da definire e vedrà la partecipazione di diverse squadre e vetture della categoria. Tra i team presenti, anche Ebimotors con il supporto di Centri Porsche Ticino. Sono previsti orari di qualifiche e gare, con dettagli e orari ufficiali disponibili prossimamente. La manifestazione si svolge nel circuito toscano, noto per le sue caratteristiche tecniche.
Il neonato Campionato Italiano GT4 si sposta al Mugello per il terzo appuntamento stagionale. Approda nella categoria anche Ebimotors con il supporto di Centri Porsche Ticino. Sulla Porsche 718 GT4 Cayman Clubsport si alternerá il duo formato da Paolo Gnemmi e da Mattia Happacher. Li vedremo in pista con il numero 51. Si correrà sull’autodromo toscano nelle giornate che vanno dal 24 al 26 luglio. Un gradito ritorno in questa categoria per il team di Enrico Borghi che ha totalizzato parecchi successi in tale categoria alcuni anni fa. Il duo, neonato, si getterá nella mischia, con un Paolo Gnemmi già forte di diverse esperienze con la 718. Per Mattia un battesimo in un campionato dagli alti livelli tecnici. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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