Campionato Italiano GT4 | orari ed info sul Mugello

Notizia in breve

Il terzo appuntamento del Campionato Italiano GT4 si svolge al Mugello. La gara si terrà in una data ancora da definire e vedrà la partecipazione di diverse squadre e vetture della categoria. Tra i team presenti, anche Ebimotors con il supporto di Centri Porsche Ticino. Sono previsti orari di qualifiche e gare, con dettagli e orari ufficiali disponibili prossimamente. La manifestazione si svolge nel circuito toscano, noto per le sue caratteristiche tecniche.