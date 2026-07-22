Nel primo semestre del 2026, oltre il 90% degli esami diagnostici in Campania sono stati eseguiti entro i tempi previsti, secondo i dati di Agenas. I tempi di attesa per le prestazioni sanitarie nel territorio si mantengono elevati, con una buona tenuta complessiva.

Sanità in Campania: oltre il 90% degli esami diagnostici rispetta i tempi previsti nel primo semestre 2026, secondo i dati diffusi da Agenas. I tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie mostrano segnali di importante tenuta nel territorio campano. Secondo quanto emerso dal primo report ufficiale diffuso dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), la Campania si posiziona tra le realtà territoriali più virtuose d’Italia sul fronte della diagnostica, assicurando l’erogazione delle analisi nei termini previsti in più di nove casi su dieci e staccando di oltre trenta punti percentuali le regioni a fondo classifica. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Campania: oltre il 90% di rispetto dei tempi per gli esami diagnostici nel nuovo report Agenas

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