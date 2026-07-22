Camp Rock 3 ecco il trailer ufficiale | il ritorno dei Jonas Brothers su Disney+

Da 361magazine.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato pubblicato il trailer ufficiale di Camp Rock 3, il nuovo capitolo della saga Disney. Il film sarà disponibile in Italia su Disney+ a partire dal 14 agosto. La pellicola vede il ritorno dei Jonas Brothers, protagonisti della serie. La data di uscita è stata annunciata insieme al trailer, che mostra le prime immagini del film. La saga, molto popolare tra il pubblico giovane, torna con questa nuova produzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In onda ad agosto. È stato diffuso il trailer ufficiale di Camp Rock 3, il nuovo capitolo della celebre saga Disney che arriverà in Italia su Disney+ il 14 agosto. Nel film, i Connect 3 si ritrovano improvvisamente senza la band d’apertura del loro attesissimo tour della reunion. Per trovare nuovi talenti decidono così di fare ritorno a Camp Rock, il luogo dove tutto è iniziato. Tra sfide musicali, rivalità e audizioni, i giovani partecipanti si contenderanno l’opportunità di aprire il concerto del loro gruppo preferito. La competizione, però, metterà a dura prova amicizie e rapporti, dando vita ad alleanze inaspettate, rivelazioni e nuove storie d’amore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

camp rock 3 ecco il trailer ufficiale il ritorno dei jonas brothers su disney
© 361magazine.com - Camp Rock 3, ecco il trailer ufficiale: il ritorno dei Jonas Brothers su Disney+
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Camp Rock 3 Trailer Breakdown: Nostalgia, New Romance & Demi Cameo Hopes! Disney+

Video Camp Rock 3 Trailer Breakdown: Nostalgia, New Romance & Demi Cameo Hopes! Disney+

Notizie e thread social correlati

Camp Rock 3: disponibile il trailer ufficiale, dal 14 agosto su Disney+È stato pubblicato il trailer ufficiale di Camp Rock 3, che uscirà il 14 agosto su Disney+.

Leggi anche: In arrivo su Disney+ Camp Rock 3: ecco il teaser trailer

Temi più discussi: Torna il Rock Camp in Carso: concerti, workshop e la giornata dedicata alle donne; Topolino e la Guerra dei Mondi torna in formato da collezione; Camp Rock 3: il trailer!; Camp Rock 3: disponibile il trailer ufficiale, dal 14 agosto su Disney+.

camp rock camp rock 3 eccoCamp Rock 3, i Jonas Brothers sono a caccia di talenti nel nuovo trailer ufficiale di Disney+I Connect 3 sono di nuovo a Camp Rock e questa volta per scovare la band d'apertura del loro tour di reunion: ecco il nuovo trailer di Disney+. comingsoon.it

Camp Rock 3, il teaser trailer conferma la data d'uscita e rivela la nuova hit (VIDEO)Il fenomeno musicale Disney Channel sta per tornare: svelate le prime immagini ufficiali dell'attesissimo terzo capitolo di Camp Rock e un'anteprima del nuovo brano originale. L’estate sarà ancora più ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web