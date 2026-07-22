Camp Rock 3 ecco il trailer ufficiale | il ritorno dei Jonas Brothers su Disney+

È stato pubblicato il trailer ufficiale di Camp Rock 3, il nuovo capitolo della saga Disney. Il film sarà disponibile in Italia su Disney+ a partire dal 14 agosto. La pellicola vede il ritorno dei Jonas Brothers, protagonisti della serie. La data di uscita è stata annunciata insieme al trailer, che mostra le prime immagini del film. La saga, molto popolare tra il pubblico giovane, torna con questa nuova produzione.

In onda ad agosto. È stato diffuso il trailer ufficiale di Camp Rock 3, il nuovo capitolo della celebre saga Disney che arriverà in Italia su Disney+ il 14 agosto. Nel film, i Connect 3 si ritrovano improvvisamente senza la band d’apertura del loro attesissimo tour della reunion. Per trovare nuovi talenti decidono così di fare ritorno a Camp Rock, il luogo dove tutto è iniziato. Tra sfide musicali, rivalità e audizioni, i giovani partecipanti si contenderanno l’opportunità di aprire il concerto del loro gruppo preferito. La competizione, però, metterà a dura prova amicizie e rapporti, dando vita ad alleanze inaspettate, rivelazioni e nuove storie d’amore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Camp Rock 3 Trailer Breakdown: Nostalgia, New Romance & Demi Cameo Hopes! Disney+

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