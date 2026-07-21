È stato pubblicato il trailer ufficiale di Camp Rock 3, che uscirà il 14 agosto su Disney+. Nel film, i Connect 3 si trovano senza la band di apertura del loro tour di reunion e decidono di tornare al Camp Rock per scoprire una nuova promessa musicale.

È stato diffuso il trailer ufficiale di Camp Rock 3, il nuovo capitolo del franchise musicale Disney, che debutterà il 14 agosto su Disney+ in Italia. Nel nuovo film, i Connect 3 si ritrovano senza la band d’apertura del loro atteso tour di reunion e decidono di tornare al Camp Rock alla ricerca della prossima grande promessa della musica. Mentre i partecipanti al campo si sfidano per conquistare l’opportunità di aprire il concerto della loro band preferita, la competizione si intensifica e mette alla prova le amicizie, dando vita ad alleanze inaspettate, rivelazioni e nuove storie d’amore. Il cast accoglie nuovi protagonisti con l’ingresso... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Camp Rock 3: disponibile il trailer ufficiale, dal 14 agosto su Disney+

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Camp Rock 3 | Trailer Ufficiale | Disney+ Italia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In arrivo su Disney+ Camp Rock 3: ecco il teaser trailer

Leggi anche: Camp Rock 3: teaser trailer, trama e data d’uscita del film su Disney+

Argomenti più discussi: Torna il Rock Camp in Carso: concerti, workshop e la giornata dedicata alle donne; Topolino e la Guerra dei Mondi torna in formato da collezione; The Shards su Disney+ : la serie di Ryan Murphy svela il trailer; Octopath Traveler 1 e 2 su Switch 2 | Uscita dettagli e Trailer.

Tutto su Camp Rock 3Sono passati oltre quindici anni dall’ultimo viaggio a Camp Rock, ma il momento che milioni di fan aspettavano è finalmente arrivato. Disney ha annunciato l’arrivo di Camp Rock 3, confermando il ritor ... daninseries.it