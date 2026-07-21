Camp Rock 3 | disponibile il trailer ufficiale dal 14 agosto su Disney+
È stato pubblicato il trailer ufficiale di Camp Rock 3, che uscirà il 14 agosto su Disney+. Nel film, i Connect 3 si trovano senza la band di apertura del loro tour di reunion e decidono di tornare al Camp Rock per scoprire una nuova promessa musicale.
È stato diffuso il trailer ufficiale di Camp Rock 3, il nuovo capitolo del franchise musicale Disney, che debutterà il 14 agosto su Disney+ in Italia. Nel nuovo film, i Connect 3 si ritrovano senza la band d’apertura del loro atteso tour di reunion e decidono di tornare al Camp Rock alla ricerca della prossima grande promessa della musica. Mentre i partecipanti al campo si sfidano per conquistare l’opportunità di aprire il concerto della loro band preferita, la competizione si intensifica e mette alla prova le amicizie, dando vita ad alleanze inaspettate, rivelazioni e nuove storie d’amore. Il cast accoglie nuovi protagonisti con l’ingresso... 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Camp Rock 3 | Trailer Ufficiale | Disney+ Italia
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