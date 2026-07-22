Cambio di regia | il generale Decimo Meridio Vannacci si prepara a rivoltare il centrodestra

Da thesocialpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il generale Roberto Decimo Meridio Vannacci si sta preparando a cambiare le dinamiche politiche del centrodestra. Attualmente, Vannacci è considerato un personaggio che potrebbe influenzare la scena politica italiana, descritto come un leader con un profilo forte e deciso. La sua presenza e le sue dichiarazioni stanno attirando attenzione, mentre si attendono sviluppi sul suo ruolo e sulle eventuali conseguenze per l’assetto politico.

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In attesa di un cambio di regime, in Italia si sta assistendo ad un cambio di regia. Chi oggi da le carte, non solo alla maggioranza, al sistema politico italiano è il nuovo Trump in salsa di pomodoro, il Generale Roberto Decimo Meridio Vannacci, legionario valente da algoritmo vincente. Sta ormai da mesi dettando l’agenda, costringendo il centrodestra ad inseguirlo ed il centrosinistra a differenziarsi sui temi. Di fatto, finché non avrà il primo banco di prova, è lui ad avere il boccino, a dare la direzione a cui le altre bocce si devono accostare, nelle bipolari differenziazioni. Parla di competitività industriale, come Draghi? Ovviamente no, e quindi nessuno parla più di questo tema. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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