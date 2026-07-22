Cambio di regia | il generale Decimo Meridio Vannacci si prepara a rivoltare il centrodestra

Notizia in breve

Il generale Roberto Decimo Meridio Vannacci si sta preparando a cambiare le dinamiche politiche del centrodestra. Attualmente, Vannacci è considerato un personaggio che potrebbe influenzare la scena politica italiana, descritto come un leader con un profilo forte e deciso. La sua presenza e le sue dichiarazioni stanno attirando attenzione, mentre si attendono sviluppi sul suo ruolo e sulle eventuali conseguenze per l’assetto politico.