Cambio di regia | il generale Decimo Meridio Vannacci si prepara a rivoltare il centrodestra
Il generale Roberto Decimo Meridio Vannacci si sta preparando a cambiare le dinamiche politiche del centrodestra. Attualmente, Vannacci è considerato un personaggio che potrebbe influenzare la scena politica italiana, descritto come un leader con un profilo forte e deciso. La sua presenza e le sue dichiarazioni stanno attirando attenzione, mentre si attendono sviluppi sul suo ruolo e sulle eventuali conseguenze per l’assetto politico.
In attesa di un cambio di regime, in Italia si sta assistendo ad un cambio di regia. Chi oggi da le carte, non solo alla maggioranza, al sistema politico italiano è il nuovo Trump in salsa di pomodoro, il Generale Roberto Decimo Meridio Vannacci, legionario valente da algoritmo vincente. Sta ormai da mesi dettando l’agenda, costringendo il centrodestra ad inseguirlo ed il centrosinistra a differenziarsi sui temi. Di fatto, finché non avrà il primo banco di prova, è lui ad avere il boccino, a dare la direzione a cui le altre bocce si devono accostare, nelle bipolari differenziazioni. Parla di competitività industriale, come Draghi? Ovviamente no, e quindi nessuno parla più di questo tema. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Mi chiamo Massimo Decimo Meridio - Edit Il Gladiatore 4k
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Sondaggio Emg, Fratelli d’Italia sotto il 25% mentre Vannacci vola al 7,3%: senza il generale per il centrodestra si mette male
Vannacci scopre il salario minimo, ecco perché: il generale in il pressing sul centrodestra che senza di lui perdeIl 10 giugno, in aula alla Camera, un deputato ha chiesto l’introduzione di un salario minimo orario, commentando che il decreto Lavoro non ne...
Argomenti più discussi: Emergenza calore, la best practice SIMEU per i Pronto Soccorso italiani; Clevatess 2, recensione primi episodi: il coraggio di cambiare anche nel mondo della magia; Cambio di prospettiva sul fiume Mella: sarà un’infrastruttura ecologica; Project Universe, come cambia l’m&a globale.
Aggiornamento importante per Il Flauto Magico In vista del debutto del capolavoro di Mozart, in programma il 30 Luglio alle ore 20:30, desideriamo condividere con il nostro pubblico un cambio all'interno del team creativo. La regia dell'opera sarà affidata facebook
AVVISO: CAMBIO PROGRAMMAZIONE – #23luglio sala #MediCinema #OspedaleNiguarda. SCOPRI di più E PRENOTA IL TUO POSTO IN SALA: visita la pagina programmazione del sito: medicinema-italia.org/programmazione/ #medicinemaitalia M x.com
VW ha chiuso We Connect Go e per ripicca mi sono scritto l'app da solo. La regalo a 24 di voi (sviluppatore solo) reddit
James Bond 25: cambio di regia e data di uscita in salaDopo l’abbandono di Danny Boyle alla cabina di regia, il prossimo (nonché 25esimo) film di James Bond ancora senza titolo sarà diretto da Cary Joji Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation), con ... it.ign.com