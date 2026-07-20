Per Giorgia Meloni i numeri cominciano a diventare difficili da nascondere dietro la propaganda. Fratelli d’Italia scende sotto il 25% e si ferma al 24,6%, un livello che non si registrava da prima delle elezioni politiche del 2022. Il partito resta il primo in Italia, ma il vantaggio accumulato negli anni in cui viaggiava sopra il 30% continua ad assottigliarsi, mentre il Pd si avvicina attestandosi al 20,9%. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Emg Different. A rendere ancora più complicato il quadro per la presidente del Consiglio è l’ascesa di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale guadagna 1,1 punti e raggiunge il 7,3%, tallonando ormai la Lega, scesa al 7,4%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Sondaggio Emg, Fratelli d’Italia sotto il 25% mentre Vannacci vola al 7,3%: senza il generale per il centrodestra si mette male

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FDI SOTTO IL 25% E VANNACCI VOLA: DA ESCLUSO A COLUI CHE DECIDE CHI VINCE

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