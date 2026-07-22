Il calendario della Serie B 20262027 sarà annunciato prossimamente, con Bedin che anticipa dati positivi da confermare. Per la stagione 20232024, il campionato ha visto la presentazione ufficiale a Ascoli Piceno, con il sorteggio del calendario degli incontri. La stagione promette di essere ricca di competizioni e partite di livello. Le date e le gare sono state definite durante l'evento, senza ulteriori dettagli sui singoli incontri.

La Serie B 20232024: Nuove Speranze e Grandi Attese. ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – La Serie B è pronta a ripartire, regalando emozioni e competizioni. In questo 2023, Ascoli Piceno ha ospitato la presentazione ufficiale del nuovo campionato, dove è stato anche sorteggiato il calendario degli incontri. La prima giornata è fissata per il 22 agosto, con il match d’apertura il 21. La stagione si concluderà con l’ultima giornata dal 14 al 16 maggio, seguita dai playoff e playout che stabiliranno gli esiti finali della corsa promozione e retrocessione. Le Squadre e i Tornei di Quest’Anno. Dopo la promozione, il Venezia si presenta come campione dell’ultima stagione, con Frosinone e Monza che seguiranno, portando freschezza e sfide nel torneo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calendario Serie B 2026/2027: Bedin anticipa dati positivi da confermare per una stagione emozionante.

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