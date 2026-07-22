Le delibere regionali per il calendario scolastico 202627 sono state pubblicate, indicando le date di inizio lezioni e le festività ufficiali. Le scuole devono riprendere le attività tra fine agosto e inizio settembre, con alcune variazioni tra le regioni. Sono stati definiti anche i giorni di festa nazionale, mentre le autonomie degli istituti consentono alcune differenze nelle date. La pubblicazione è aggiornata al 22 luglio.

Mentre l'anno in corso prosegue, si delineano già i nuovi calendari scolastici regionali 202627. Le prime delibere regionali fissano il rientro in aula, con importanti novità sulle festività nazionali e l'autonomia degli istituti.Prime conferme sui calendari scolastici regionali 202627: Lazio e BolzanoLa pianificazione amministrativa dell'istruzione italiana non conosce soste e, sebbene l'attenzione di studenti e famiglie sia focalizzata sugli scrutini imminenti, gli uffici scolastici regionali stanno già definendo l'architettura temporale del prossimo anno. Le prime delibere ufficiali offrono già coordinate precise per la ripresa delle attività didattiche, permettendo una programmazione anticipata per le famiglie e per il settore turistico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Calendari scolastici regionali 2026/27: date inizio lezioni e festività ufficiali [Aggiornato al 22 Luglio]

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Ultimo giorno di scuola 2026, quando finiscono le lezioni

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