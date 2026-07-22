Il caldo intenso sta diminuendo in Italia, con l'afa che si allontana. Domani saranno assegnati due bollini rossi per le temperature elevate, mentre venerdì ci sarà un solo bollino rosso. La situazione si sta alleggerendo rispetto alle giornate precedenti, secondo le ultime previsioni del ministero. A Napoli, la fase di ondata di calore sta terminando, con le temperature che si stanno stabilizzando.

Afa in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilmattino.it - Caldo: stop all'afa, Italia verso il verde con 2 bollini rossi domani e 1 venerdì: ecco la situazione a Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anticiclone africano in Italia, aumenta ancora il caldo: domani 5 bollini rossi e domenica 8Domani saranno cinque le città con il bollino rosso per le alte temperature, domenica si arriverà a otto.

Afa, bollini rossi e temporali violenti: l’Italia nella morsa del caldo anticipato. Quanto dura questa ondata di caloreNelle prossime ore, quattro città italiane – Bologna, Firenze, Torino e Roma – sono attese a raggiungere il massimo dell’ondata di calore iniziata...

Temi più discussi: Caldo, codice rosso esteso fino al 19 luglio. Martedì stop all’afa; Svolta meteo, stop all’afa su parte dell’Italia: arrivano fresco e temporali; Meteo, stop al caldo e all'afa, in arrivo aria fresca e temporali; Meteo, stop all'ondata di caldo: aria più fresca in arrivo, ecco quando.

Caldo, codice rosso esteso fino al 19 luglio. Martedì stop all’afa x.com

Svolta meteo, stop all’afa su parte dell’Italia: arrivano fresco e temporaliL'anticiclone subtropicale cede: arrivano aria più fresca, calo delle temperature e forti temporali al Nord e sul Centro Adriatico, mentre il Sud resta nel caldo estremo ... interris.it

Meteo – Aria più fresca in arrivo, caldo e afa in attenuazioneSaccatura in movimento tra Europa orientale e Balcani con correnti settentrionali verso l’Italia. Temperature in calo nella seconda parte della settimana ... centrometeoitaliano.it

E allora riaprire i navigli per una città più adatta al caldo? reddit