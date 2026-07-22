Il meteorologo Alex Guarini ha annunciato che l’anticiclone subtropicale, responsabile delle alte temperature nelle ultime settimane, si sta spostando verso il Nord Africa. Di conseguenza, in Puglia si registrano cali di temperatura di circa dieci gradi rispetto ai giorni precedenti. La regione si trova ora sotto l’influenza di correnti più fredde provenienti dal Nord Europa, che stanno modificando il quadro meteorologico.

Dopo giorni segnati da temperature ben oltre la media stagionale, la Puglia si prepara a una decisa svolta meteorologica. L’anticiclone subtropicale, responsabile della lunga ondata di caldo, sta arretrando verso il Nord Africa, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dal Nord Europa. Le temperature torneranno su valori più vicini alla norma e diminuirà anche il tasso di umidità, ma il quadro atmosferico diventerà più variabile. A spiegare cosa accadrà nelle prossime ore è Alex Guarini, meteorologo di Rai Meteo. Guarini, che cosa dobbiamo aspettarci dopo il caldo intenso degli ultimi giorni?«Ci lasciamo finalmente alle spalle il... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Caldo, il meteorologo Alex Guarini: «L'anticiclone subtropicale lascia l'Italia, in Puglia temperature giù anche di dieci gradi»

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