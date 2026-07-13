Perché il caldo estremo colpisce soprattutto il Nord Italia e fino a quando la colpa è della traiettoria dell’anticiclone africano

Da ilgiornaleditalia.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caldo estremo interessa principalmente il Nord Italia a causa della traiettoria dell’anticiclone africano, che si muove in senso orario e risale dal Marocco verso nord. Questo spostamento favorisce un flusso di aria calda che investe soprattutto le regioni settentrionali. Le temperature elevate sono previste ancora per alcuni giorni, con variazioni legate alla posizione e al movimento dell’anticiclone. La situazione resta stabile finché l’anticiclone manterrà questa traiettoria.

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La massa d’aria calda parte dal Marocco e risale verso nord con un percorso che penalizza il Centro-Nord Perché il caldo estremo colpisce soprattutto il Nord Italia? Fino a quando ci saranno temperature così elevate? L’anticiclone africano si muove in senso orario, ma la sua traiettoria non d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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