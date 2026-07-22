Caldo ecco come proteggersi I consigli dell’esperta

Da tv2000.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ondate di calore si stanno intensificando e protraendo più a lungo, diventando una delle principali emergenze sanitarie. Per proteggersi dal caldo, si consiglia di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e indossare abiti leggeri e chiari. È importante anche rimanere in ambienti freschi e ventilati e limitare attività fisiche intense durante le ore più calde.

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L’estate non è più soltanto sinonimo di vacanze. Le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate e che oggi rappresentano una delle principali emergenze sanitarie che gli italiani hanno imparato a conoscere. L’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato le linee guida per affrontare il caldo estremo con un obiettivo preciso: arrivare a zero morti evitabili per il caldo. I consigli dell’esperta su come affrontarlo e proteggersi. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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