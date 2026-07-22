Le ondate di calore si stanno intensificando e protraendo più a lungo, diventando una delle principali emergenze sanitarie. Per proteggersi dal caldo, si consiglia di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e indossare abiti leggeri e chiari. È importante anche rimanere in ambienti freschi e ventilati e limitare attività fisiche intense durante le ore più calde.

L’estate non è più soltanto sinonimo di vacanze. Le ondate di calore sono sempre più frequenti, intense e prolungate e che oggi rappresentano una delle principali emergenze sanitarie che gli italiani hanno imparato a conoscere. L’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato le linee guida per affrontare il caldo estremo con un obiettivo preciso: arrivare a zero morti evitabili per il caldo. I consigli dell’esperta su come affrontarlo e proteggersi. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Caldo, ecco come proteggersi. I consigli dell’esperta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo, ecco come proteggersi. I consigli dellesperta

Notizie e thread social correlati

Ondate di calore: i 10 consigli per proteggersi dal caldoDurante le ondate di calore, le autorità raccomandano di bere almeno due litri d'acqua al giorno, evitare di uscire tra le 11 e le 17, e preferire...

Oggi bollino rosso in 25 città: la mappa del caldo estremo e i consigli per proteggersiOggi, martedì 30 giugno, si registra il bollino rosso in 25 città italiane, con temperature che raggiungono i livelli più elevati dell’ondata di...

Temi più discussi: Come idratarsi in estate: perché bere acqua non basta; In Europa è epidemia da caldo: ecco cosa occorre fare (e cosa non si sta facendo); Arriva il fresco, ma gli sbalzi di temperatura mettono davvero sotto stress l'organismo?; Dopo il caldo estremo arrivano i temporali: la Toscana torna in allerta meteo domani martedì 21 luglio.

#TG2000 - #Caldo, ecco come proteggersi. I #consigli dell’esperta #22luglio #salute #prevenzione #AllertaMeteo #maltempo #clima #meteo #temperature #news #TV2000 @tg2000it x.com

Estate di caldo intenso: come proteggere i neonati dalle alte temperatureLe ondate di calore sono sempre più frequenti e intense. Ecco cosa devono sapere i genitori per proteggere i neonati e i bambini piccoli dal caldo. View on euronews ... msn.com

Caldo, come proteggersi dall'afa: i trucchi per rendere fresca la casa anche nelle giornate più torrideFa caldo. Per quanto si possa discutere se questa sia un'estate più o meno rovente rispetto agli anni passati, il termometro non ... msn.com