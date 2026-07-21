Martedì 21 luglio, il caldo intenso si mantiene in 18 città, dove si registra l’ultimo giorno di bollino rosso. Le temperature sono ancora elevate, ma da domani è prevista una diminuzione del caldo estremo. La terza ondata di calore dell’estate 2026 sta per terminare, con condizioni climatiche più miti in arrivo nelle zone interessate. La situazione resta critica in alcune aree, ma il calo delle temperature sembra imminente.

Il termometro non molla la presa nemmeno oggi, martedì 21 luglio, ma la fine della terza ondata di calore dell’estate 2026 è ormai vicina. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono 18 le città italiane classificate con il massimo livello di allerta, il bollino rosso: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Rispetto a ieri si aggiunge Cagliari, che passa dall’arancione al rosso pieno. Unica città in “pre-allerta” gialla è Ancona. A Roma la temperatura percepita toccherà i 39 gradi nel pomeriggio, mentre a Napoli il dato si fermerà a 38 gradi, sostanzialmente stabile rispetto a ieri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caldo, ultimo giorno da bollino rosso in 18 città: da domani arriva la tregua dal caldo estremo

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Raga, 18 città bollino rosso e voli a terra 4500mAh e 6.6 vi salvano! · caldo

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