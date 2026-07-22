Calciomercato Torino suggestione Darmian | idea per un romantico e clamoroso ritorno a parametro zero

Il Torino sta considerando un ritorno di Matteo Darmian, che potrebbe riprendere la maglia granata a parametro zero. La trattativa riguarda un possibile trasferimento senza costi di trasferimento, con l’obiettivo di rafforzare la difesa. La proposta ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, legati al giocatore per il suo passato nel club. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati ufficializzati dettagli concreti.

Calciomercato Torino, Matteo Darmian potrebbe tornare a vestire la maglia granata. Ecco i dettagli dell’operazione. Il calciomercato del Torino potrebbe regalare una suggestione ricca di fascino e nostalgia ai propri sostenitori. La dirigenza granata sta infatti valutando con grande attenzione la possibilità di concretizzare un clamoroso ritorno: quello di Matteo Darmian. Attualmente svincolato dopo aver concluso un lungo e vincente ciclo di sei stagioni all’Inter, il difensore classe 1989 rappresenta una ghiotta opportunità a parametro zero per rinforzare il reparto arretrato della squadra. Lo riporta Sky. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano La volontà del calciatore e gli sviluppi di mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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