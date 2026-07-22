Calciomercato Juventus vendere e poi attaccare | obiettivo Kessie

Franck Kessie ha espresso il desiderio di tornare in Italia e sarebbe interessato alla Juventus, secondo quanto riportato. Dopo aver militato in Italia con Atalanta e Milan, e poi in Spagna con il Barcellona, il centrocampista ivoriano si è trasferito in Arabia Saudita, giocando con l’Al-Ahli. La sua volontà di lasciare la Saudi Pro League si lega a un possibile ritorno in Serie A.

Franck Kessie vuole tornare in Italia e la sua destinazione preferita sarebbe Torino, come riporta il Corriere dello Sport. Dopo aver giocato per Atalanta, Milan e Barcellona, il centrocampista ivoriano ha continuato la sua esperienza nella Saudi Pro League (Arabia Saudita) giocando per l’Al-Ahli. Ora, però, gradirebbe un ritorno in Europa con la maglia bianconera: Luciano Spalletti sarebbe pronto ad accoglierlo per migliorare il centrocampo e riportare in alto la Juventus. Tuttavia, questa è un’ operazione di mercato che richiede pazienza poiché la società bianconera deve vendere i suoi giocatori per fare spazio e incassare milioni prima di... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Calciomercato Juventus, Kessie è l'obiettivo per il centrocampo di Spalletti

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