Calciomercato Juventus idea Kessié per rinforzare il centrocampo

La Juventus sta considerando Frank Kessié come possibile rinforzo per il centrocampo nella prossima stagione. La decisione di rafforzare questa zona del campo deriva dalla volontà di migliorare il reparto. La dirigenza ha individuato Kessié come uno dei principali obiettivi di mercato per questa posizione. Al momento, si tratta di un’idea e non di un accordo già definito.

Per la prossima stagione, la dirigenza bianconera ha stabilito che il centrocampo sarà il primo reparto da rinforzare; uno dei nomi più attenzionati è quello di Frank Kessié. L’ex Milan, attualmente in Arabia Saudita, rappresenta un profilo di esperienza internazionale e conosce molto bene la Serie A. La fattibilità di questa possibile operazione dipenderà dalle condizioni economiche e dalla volontà del giocatore di tornare in Europa. I contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, trasformando una semplice suggestione in una vera e propria trattativa di mercato. Cosa può aggiungere Kessié al centrocampo bianconero. Frank Kessié ha già dimostrato il proprio valore nel campionato italiano durante le esperienze di Atalanta e Milan, dov’è diventato uno dei centrocampisti più completi del nostro campionato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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