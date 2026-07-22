Calciomercato Inter e se a fine mercato spuntasse Romagnoli? La suggestione ricorda l’operazione Acerbi

A fine mercato, si ipotizza un possibile trasferimento di Romagnoli all’Inter. La sua recente riunione con la Lazio riapre i dubbi sul suo futuro, anche se il club nerazzurro non aveva mostrato interesse. La trattativa ricorda quella di Acerbi, passato in prestito in estate. La situazione rimane aperta e nessuna conferma ufficiale è arrivata, anche se si continua a valutare un possibile inserimento.

di Alberto Petrosilli Il ritorno di Romagnoli ad allenarsi con la Lazio riapre scenari inattesi: non è il profilo ideale per Oaktree, ma il precedente Acerbi invita a non escludere nulla. Il mercato insegna che le occasioni migliori, molto spesso, nascono quando sembrano ormai svanite. È il caso di Alessio Romagnoli, il cui trasferimento all’ Al-Sadd si è improvvisamente bloccato, riportando il difensore ad allenarsi con la Lazio agli ordini di Gennaro Gattuso. Una situazione che, almeno per il momento, cambia completamente il suo futuro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Ed è proprio qui che può nascere una suggestione che, oggi, appare lontana ma che potrebbe diventare interessante nelle ultime settimane di mercato: Romagnoli all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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