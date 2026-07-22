Calciomercato il Milan pensa a Mastantuono | ecco la mossa per convincere subito il Real Madrid

Il Milan sta valutando di ingaggiare Mastantuono come possibile rinforzo a centrocampo, cercando un trequartista con piede mancino. Con Karetsas vicino al trasferimento al Borussia Dortmund, il club ha iniziato a esplorare altre opzioni sul mercato. La società intende trovare un sostituto che possa adattarsi alle esigenze tecniche della squadra e rafforzare il reparto offensivo. La trattativa con il Real Madrid potrebbe essere una delle strategie per accelerare l’operazione.

Il Milan è alla ricerca di un trequartista di piede mancino per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Con Karetsas a un passo dal Borussia Dortmund, il club rossonero ha già iniziato a guardarsi intorno per sondare alcune possibili alternative. Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Franco Mastantuono, trequartista argentino classe 2007 attualmente in forza al Real Madrid. La stagione di Mastantuono al Real Madrid. Arrivato la scorsa estate dal River Plate per 45 milioni di euro, Mastantuono non ha inciso come ci si aspettava nella sua prima stagione in Spagna. Nella sua prima annata spagnola, l'argentino ha collezionato 35 presenze totali di cui 15 da titolare, mettendo a referto **3 reti e un assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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