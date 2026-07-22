Calciomercato | caccia ai Campioni del Mondo assalto a Nico Williams e Laporte

Da sportface.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo il Mondiale, le grandi squadre si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di giocatori chiave. Tra i nomi più richiesti ci sono Nico Williams e Laporte, entrambi protagonisti del torneo. Le società stanno facendo offerte e trattative per assicurarsi le prestazioni di questi calciatori, considerati tra i più desiderati in questa fase di mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Terminato il Mondiale, le big lavorano sul mercato, inseguendo diversi protagonisti del torneo americano. I calciatori de De La Fuente sono oggi tra i più ambiti. Nico Williams e Aymeric Laporte rilanciati dopo il Mondiale. Dopo il no dell’Atletico Madrid per Julián Álvarez, il Barcellona potrebbe cambiare obiettivo di mercato. Il club catalano pensa a rinforzare ogni reparto con due stelle del Mondiale nel mirino. La prima è Nico Williams, da tempo nei radar del Barca, la seconda è Laporte. Il club andaluso avrebbe presentato un’offerta da 100 milioni di euro per l’attaccante argentino Álvarez, ma la dirigenza dei Colchoneros avrebbe già rifiutato la proposta. 🔗 Leggi su Sportface.it

calciomercato caccia ai campioni del mondo assalto a nico williams e laporte
© Sportface.it - Calciomercato: caccia ai Campioni del Mondo, assalto a Nico Williams e Laporte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nico Williams soffre di un infortunio “moderato” al tendine del ginocchio e si unirà a Lamine Yamal in disparte nella preoccupazione pre-Coppa del Mondo per la SpagnaNico Williams ha riportato un infortunio moderato al tendine del ginocchio e si trova infortunato insieme a Lamine Yamal, lasciando i giocatori fuori...

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: De Vrij saluta e va al Panathinaikos. Pronto l’assalto a Nico Paz

Argomenti più discussi: Vamos Rodri! Così ha messo in fuorigioco Trump; Spagna-Argentina, Messi a caccia del bis per la gloria eterna; Francia-Spagna, Lamine Yamal a caccia di un gol dai mille significati; Calciomercato Inter News | Pavard e gli intrecci con Marsiglia: spunta un’altra pista (oggi 16 luglio 2026).

campioni del mondo calciomercato caccia ai campioniL'Argentina crolla, Spagna campione del mondo. Decide il gol di Ferran Torres ai supplementariTutto in una partita, con il mondo attaccato alla televisione: l’Albiceleste cerca una conferma storica mentre la Spagna pregusta la seconda doppietta europeo-mondiale. Segu con noi la diretta della f ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web