Dopo il Mondiale, le grandi squadre si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di giocatori chiave. Tra i nomi più richiesti ci sono Nico Williams e Laporte, entrambi protagonisti del torneo. Le società stanno facendo offerte e trattative per assicurarsi le prestazioni di questi calciatori, considerati tra i più desiderati in questa fase di mercato.

Terminato il Mondiale, le big lavorano sul mercato, inseguendo diversi protagonisti del torneo americano. I calciatori de De La Fuente sono oggi tra i più ambiti. Nico Williams e Aymeric Laporte rilanciati dopo il Mondiale. Dopo il no dell’Atletico Madrid per Julián Álvarez, il Barcellona potrebbe cambiare obiettivo di mercato. Il club catalano pensa a rinforzare ogni reparto con due stelle del Mondiale nel mirino. La prima è Nico Williams, da tempo nei radar del Barca, la seconda è Laporte. Il club andaluso avrebbe presentato un’offerta da 100 milioni di euro per l’attaccante argentino Álvarez, ma la dirigenza dei Colchoneros avrebbe già rifiutato la proposta. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Calciomercato: caccia ai Campioni del Mondo, assalto a Nico Williams e Laporte

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