Calcio a 5 Il Futsal raccoglie l’eredità Mernap

Inizia una nuova fase per il calcio a 5 a Faenza con la nascita del Futsal Faenza, una realtà sportiva che prende il posto della Mernap. La nuova squadra si propone di sviluppare un progetto rinnovato e ambizioso, raccogliendo l’eredità della precedente formazione. La società punta a rafforzare la presenza nel campionato locale e a promuovere la crescita del settore. Non sono stati annunciati dettagli sui primi impegni ufficiali o sulle collaborazioni future.

Prende il via una nuova avventura per il calcio a 5 faentino: nasce il Futsal Faenza, realtà sportiva che raccoglie l’eredità della Mernap per dare vita a un percorso rinnovato e ambizioso. Una vera e propria ripartenza che comincia dalla Serie D, ma che affonda le sue radici in una storia ricca di successi. Negli ultimi anni, la Mernap è stata protagonista di una continua ascesa: tre promozioni consecutive (dalla D alla C1) fino allo sbarco in Serie B nazionale e al sogno A2 solo sfiorato. Dopo la successiva ripartenza dalla C2, appena due mesi fa la società aveva centrato la promozione in C1 con la vittoria dei playoff, abbinata alla conquista della Coppa Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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