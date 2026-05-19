Un nuovo capitolo per Confcommercio Bergamo | Luciano Patelli raccoglie l’eredità di Zambonelli

Durante l’81esima assemblea di Confcommercio Bergamo è stato annunciato il cambio alla guida dell’associazione, con Luciano Patelli che ha preso il posto di Zambonelli. L’evento ha rappresentato un momento di passaggio tra il termine di un mandato e l’inizio di un nuovo capitolo per l’organizzazione. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle imprese associate, che hanno discusso delle attività svolte e delle strategie future in un contesto di continua evoluzione economica e sociale.

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Bergamo. L’81esima assemblea di Confcommercio Bergamo segna uno snodo cruciale per l’associazione: un momento in cui il bilancio di un lungo e proficuo mandato si intreccia con le sfide di una società in profonda trasformazione. Sotto il titolo programmatico “Capire il presente, per costruire il futuro”, l’incontro ha ufficializzato un importante avvicendamento al vertice: dopo otto anni, Giovanni Zambonelli lascia la guida dell’associazione a Luciano Patelli. Zambonelli era stato eletto nel 2025 come nuovo presidente della Camera di Commercio Bergamo. Il congedo di Giovanni Zambonelli: un’eredità solida e rinnovata. È stato lo stesso Zambonelli a volere che questa assemblea non avesse il sapore di una mera autocelebrazione, ma che fungesse da bussola per gli anni a venire. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Demon Slayer: annunciato un nuovo capitolo animato speciale prima del secondo capitolo al cinemaIl secondo capitolo della trilogia cinematografica di Ufotable è ancora lontanissimo (se ne riparlerà nel 2027), ma il franchise non lascia a bocca... Pasqua tra memoria e presente: Leone XIV raccoglie l’eredità di Francesco davanti a un mondo feritoLa Pasqua 2026 si apre con lo sguardo rivolto a un mondo attraversato da guerre, tensioni e fratture. Un nuovo capitolo per Confcommercio Bergamo: Luciano Patelli raccoglie l’eredità di ZambonelliL’81esima assemblea segna il passaggio di testimone tra Giovanni Zambonelli e il nuovo presidente. Rinnovato il consiglio direttivo per guidare le imprese nelle sfide del presente, con lo sguardo rivo ... bergamonews.it Confcommercio Bergamo, i pagamenti digitali superano oltre il 60% degli incassi per la metà delle impreseIncertezze su strumenti innovativi come il Buy Now Pay Later e l’euro digitale. Il 75% degli imprenditori non prevede di introdurre nuovi sistemi di pagamento La trasformazione digitale nei pagamenti ... bergamonews.it