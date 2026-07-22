cadelbosco camion in fiamme alla stazione di servizio

Notizia in breve

Un camion è andato in fiamme questa mattina alla stazione di servizio sulla ex Statale 358, vicino a Cadelbosco Sopra. L’incendio si è sviluppato nel parcheggio e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti. Si ipotizza un gesto doloso, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. La polizia sta verificando eventuali telecamere e testimonianze sulla scena.