Cadelbosco camion in fiamme alla stazione di servizio
Un camion è andato in fiamme questa mattina alla stazione di servizio sulla ex Statale 358, vicino a Cadelbosco Sopra. L’incendio si è sviluppato nel parcheggio e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono feriti. Si ipotizza un gesto doloso, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. La polizia sta verificando eventuali telecamere e testimonianze sulla scena.
Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 22 luglio 2026 - Ancora un incendio di un veicolo con il sospetto del gesto doloso. Stavolta si è verificato alla stazione di servizio Ok sull’ex Statale 358 alla periferia di Cadelbosco Sopra, sulla strada che collega a Castelnovo Sotto. Verso l’1,30 è scattato l’allarme quando dalla adiacente strada sono stati notati i bagliori delle fiamme che stavano interessando un autotreno adibito al trasporto di mangimi, che era regolarmente in sosta nell’area di servizio. Alla stazione di servizio di via Fratelli Cervi sono arrivati in fretta i vigili del fuoco con quattro squadre da Reggio e dal distaccamento di Sant’Ilario d’Enza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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