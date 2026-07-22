Brutte notizie per chi non sempre usa i mezzi pubblici: dal 1° agosto cresce il costo del singolo biglietto per il trasporto pubblico locale, da 1,50 a 2 euro, ma non quello degli abbonamenti. Per la precisione, aumenterà a 2,70 euro il biglietto acquistato pagando in contanti, al conducente o presso le macchinette automatiche a bordo, per quello contactless con carta di credito il prezzo diventa 2 euro, al pari di quelli acquistati in ricevitoria. Questa la decisione presa dalle amministrazioni comunali di Modena, Piacenza e Reggio Emilia, insieme alle rispettive Agenzie della Mobilità. Una scelta che è "anche politica – spiegano dai... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bus, biglietti più cari. Corse da 1,5 a 2 euro: "Premio agli abbonati. Per loro niente rincari"

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