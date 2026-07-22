burundi la pace che dura va costruita ogni giorno

Il Burundi vive una situazione di instabilità, con violenze che si ripetono periodicamente. Le tensioni si manifestano in scontri tra gruppi armati e scontri tra forze di sicurezza e civili. Le ripercussioni si riflettono su infrastrutture e popolazioni locali, che devono affrontare continui rischi e minacce. La presenza di gruppi armati si alterna a momenti di relativa calma. La situazione rimane fragile e soggetta a improvvisi rialzi di violenza.

di Enrico Casale Il Burundi è come una spiaggia davanti a un mare in burrasca. Onde alte di violenza si abbattono periodicamente su questo piccolo Paese. L’odio interetnico è il vento che soffia sull’acqua, scatenando stragi che nel tempo hanno provocato migliaia di vittime. Questi tsunami, causati talvolta dalla contrapposizione tra le etnie hutu e tutsi, si sono ripetuti nel 1965, nel 1972, nel 1988, nel 1993 e nel 2015. Tutte queste crisi hanno provocato migliaia di morti, la distruzione di infrastrutture e profonde tensioni sociali. Il ruolo della Chiesa In questo contesto, la pace va costruita giorno per giorno fino a diventare uno stile di vita. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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