burundi la pace duratura va costruita ogni giorno

Il Burundi affronta continue ondate di violenza che scuotono il paese come onde di un mare in burrasca. La stabilità rimane fragile, e la pace duratura richiede sforzi costanti. Periodicamente, episodi di violenza si verificano, mettendo in discussione gli sforzi di ricostruzione e riconciliazione. La situazione rimane instabile, con il paese che deve affrontare sfide quotidiane per mantenere la pace e la sicurezza.

di Enrico Casale Il Burundi è come una spiaggia davanti a un mare in burrasca. Onde alte di violenza si abbattono periodicamente su questo piccolo Paese. L’odio interetnico è il vento che soffia sull’acqua, scatenando stragi che nel tempo hanno provocato migliaia di vittime. Questi tsunami, causati talvolta dalla contrapposizione tra le etnie hutu e tutsi, si sono ripetuti nel 1965, nel 1972, nel 1988, nel 1993 e nel 2015. Tutte queste crisi hanno provocato migliaia di morti, la distruzione di infrastrutture e profonde tensioni sociali. Il ruolo della Chiesa In questo contesto, la pace va costruita giorno per giorno fino a diventare uno stile di vita. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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