Ben Shelton ha evidenziato che Ben a volte supera il limite di aggressività, finendo per auto-sabotarzi. Nonostante abbia le caratteristiche per mettere in difficoltà Alcaraz e Sinner, l’americano fatica a sfruttare appieno le proprie capacità in diverse occasioni.

Ben Shelton è uno dei giocatori in possesso delle caratteristiche per poter mettere in difficoltà Alcaraz e Sinner. L’americano non riesce però, in diverse circostanze, a valorizzare le proprie attitudini nel modo corretto. L’aggressività è certamente una delle sue peculiarità, ma spesso finisce per ritorcerglisi contro. Il padre Bryan ha parlato di questo e di altre interessanti tematiche. Bryan Shelton, padre di Ben, si è confidato in un’intervista per il podcast dell’ex tennista Caroline Garcia e ha dichiarato: “Come allenatore, questa è la sfida, lavorare con un ragazzo come Ben, che è molto aggressivo. A volte però oltrepassa quel limite, si autosabota, e non arriva nemmeno al secondo o terzo turno del torneo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bryan Shelton: “Ben a volte oltrepassa quel limite di aggressività e si autosabota”

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