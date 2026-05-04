Non si ferma all' alt e scappa | ha un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite

Un uomo è stato denunciato a piede libero a Verbania dopo aver forzato un posto di blocco della polizia di stato. Secondo quanto ricostruito, ha tentato di scappare senza fermarsi all’alt, mentre aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito. La polizia ha fermato l’uomo e ha proceduto al suo controllo, riscontrando i valori elevati nel test dell’alcol.

Un uomo è stato denunciato a piede libero a Verbania dopo aver forzato un posto di blocco della polizia di stato. L'episodio è avvenuto nella serata di martedì 28 aprile, quando una pattuglia della squadra volante era impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio in via XXIV.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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