Il nuovo spin-off di Blue Bloods debutta questa sera su Rai 2 con tre episodi: Danny Reagan lascia New York e si trasferisce a Boston dove inizia una nuova indagine e incontra la famiglia Silver. Questa sera, mercoledì 22 luglio, alle 21:20 su Rai 2, debutta in prima visione italiana Boston Blue, la nuova serie crime nata come spin-off di Blue Bloods, la longeva serie poliziesca che per quattordici stagioni ha raccontato la famiglia Reagan e il mondo della polizia di New York. Danny Reagan lascia New York e si trasferisce a Boston A fare da ponte tra la serie madre e il nuovo capitolo è uno dei personaggi più amati di Blue Bloods: Danny Reagan, interpretato ancora una volta da Donnie Wahlberg. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Boston Blue stasera su Rai 2: trama, cast e numero episodi dello spin-off di Blue Bloods

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