Inizia stasera, mercoledì 22 luglio, su Rai 2 la serie Boston Blue, spin-off di Blue Bloods, incentrata sul personaggio di Danny Reagan. Con protagonisti Donnie Wahlberg e Sonequa Martin-Green, la serie racconta il nuovo capitolo della vita del celebre detective della polizia di New York, trasferitosi a Boston per ricominciare una nuova fase della sua carriera e della sua vita privata; scopriamo tutto quello che c'è da sapere su questo attesissimo debutto. Danny Reagan lascia definitivamente il NYPD dopo anni di servizio a New York e accetta un nuovo incarico nel dipartimento di polizia di Boston. Nella nuova città, l'esperto detective viene affiancato da Lena Silver, una brillante investigatrice e stella nascente della polizia locale, nipote del reverendo Peters e figlia del procuratore distrettuale Mae. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Boston Blue: da stasera su Rai 2 la serie poliziesca spin-off di Blue Bloods

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