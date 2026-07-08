Il ministro ha affermato che bisogna puntare sulla blue economy per aumentare l’autonomia in materie prime critiche ed energia. Ha sottolineato che il Mediterraneo rappresenta una frontiera strategica, non solo come punto di incontro tra civiltà e economie, ma anche come area da presidiare attentamente. La dichiarazione è arrivata in un contesto in cui si discute di sviluppo sostenibile e risorse marittime.

Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - "Il mediterraneo è una frontiera, oltre a essere luogo di incontro storico tra civiltà, paesi ed economie, che dobbiamo presidiare. Il paradigna di questa epoca è il conflitto, commerciale e armato, che circonda la nostra Europa, non solo sul fronte continentale ma anche meridionale e del Medioriente. Per questo è importate sviluppare un'economia del mare che punti a ridurre la dipendenza dall'estero e renderci più autonomi anche per quanto riguarda le materie prime critiche e l'energia, che passano spesso attraverso linee di navigazione minacciate". Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in un punto stampa a margine della presentazione del "XIV Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare" organizzato da OsserMare al Mimit. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Urso: "Puntare su blue economy per autonomia su materie prime critiche ed energia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni: Su materie prime critiche accorciare catene approvvigionamentoIl governo intende rafforzare la sicurezza delle forniture di materie prime critiche, concentrandosi sulla riduzione delle catene di...

Terre rare, l'hub di materie prime critiche. Urso: «Pronti con Marghera»Un nuovo hub per le terre rare, materiali fondamentali per l’elettronica, si prepara a essere realizzato.