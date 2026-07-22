Borgo diVino | torna l’evento preferito dei wine lovers

A Lovere torna la tappa lombarda di Borgo diVino, evento promosso dall'Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzato da Valica S. Per il terzo anno consecutivo, questa manifestazione dedicata agli appassionati di vino si svolge nel borgo.

Torna a Lovere, per il terzo anno consecutivo, la tappa lombarda di Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzato da Valica S.p.a, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia. La manifestazione si avvale del sostegno di SumUp e Mastercard in qualità di sponsor ufficiali. L’evento a Lovere sarà il quattordicesimo di 25 appuntamenti di un tour nazionale nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia” che tocca tutte le regioni italiane, oltre al centro storico di San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell’Associazione. Tre giorni... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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