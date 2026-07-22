Bonus elettrodomestici 2025 | come chiedere il rimborso dei voucher entro il 4 settembre

Notizia in breve

I negozianti che hanno applicato lo sconto del bonus elettrodomestici 2025 e hanno anticipato i fondi ai clienti devono presentare la richiesta di rimborso entro il 4 settembre. La procedura riguarda chi ha già eseguito lo sconto, che non sarà più disponibile dopo questa data. Il bonus, infatti, si è chiuso, e i rivenditori devono recuperare le spese anticipate attraverso la piattaforma dedicata.