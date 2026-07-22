Bonus elettrodomestici 2025 | come chiedere il rimborso dei voucher entro il 4 settembre
I negozianti che hanno applicato lo sconto del bonus elettrodomestici 2025 e hanno anticipato i fondi ai clienti devono presentare la richiesta di rimborso entro il 4 settembre. La procedura riguarda chi ha già eseguito lo sconto, che non sarà più disponibile dopo questa data. Il bonus, infatti, si è chiuso, e i rivenditori devono recuperare le spese anticipate attraverso la piattaforma dedicata.
Il bonus elettrodomestici 2025 è chiuso, ma per i negozianti resta un ultimo passaggio. Chi ha applicato lo sconto anticipando le somme ai clienti deve ora chiedere indietro quei soldi. Il Mimit ha fissato una data precisa: 4 settembre 2026, alle 23.59. Dopo quel momento nessuna domanda di rimborso verrà liquidata.Come funzionava il bonus elettrodomesticiL'incentivo nasceva per spingere le famiglie a sostituire i vecchi apparecchi con modelli meno energivori. Lo sconto copriva fino al 30% del prezzo di acquisto, con un tetto di 100 euro. Il limite saliva a 200 euro per i nuclei con Isee sotto i 25mila euro. Ogni famiglia poteva usare un solo voucher, per un solo prodotto. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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