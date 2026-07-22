Bologna si sveglia in guerra e conta i danni

Da laverita.info 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Bologna, più di 70 agenti di polizia sono rimasti feriti durante gli scontri nel centro cittadino. La guerriglia urbana ha causato danni e tensioni, con le forze dell'ordine coinvolte in operazioni di contenimento. La situazione ha portato a un aumento del numero di operatori feriti rispetto a quanto comunicato in precedenza. Le autorità stanno coordinando interventi per gestire le conseguenze dei disordini e ripristinare la sicurezza pubblica.

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Sale il bilancio dei poliziotti rimasti feriti nel corso della guerriglia urbana che ha sconvolto il centro di Bologna: sono oltre 70 gli appartenenti alla Polizia che hanno riportato ferite e contusioni lunedì sera. Tra questi ci sono 63 operatori dei Reparti mobili, 4 funzionari della Questura e 3 agenti della Polizia di Stato. In totale sono sei i mezzi di servizio danneggiati. A rendere noto i numeri del «disastro» è stato il segretario dell’Associazione nazionale funzionari di polizia, Enzo Letizia.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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