Bologna Fenucci e il rinnovo di Orsolini | Siamo più vicini diventerà una bandiera Ma che non sia una telenovela
Il dirigente ha seguito gli allenamenti di ieri e ha parlato con staff e giocatori. Oggi sarà presente all’amichevole contro l’Heidenheim, cercando di migliorare rispetto alla prima partita. Sul rinnovo di Orsolini, ha affermato che la trattativa è più vicina e che il giocatore diventerà una bandiera, ma ha chiesto di evitare lunghe attese o telenovele.
Ha guardato a bordo campo gli allenamenti di ieri, ha parlato con giocatori e staff tecnico e oggi assisterà all’amichevole contro l’Heidenheim, in cui «cerchiamo di fare meglio della prima partita». L’ad del Bologna Claudio Fenucci è arrivato in Alto Adige, in giorni decisamente caldi tra l’avvio dell’era Tedesco e i nodi del mercato. Tra i temi principali c’è il rinnovo di Orsolini, con parti sempre vicine ma tempistiche che ormai stanno arrivando a scadenza: «Orsolini l’ho visto bene, anche se era preoccupato per il cuore perché aveva le pulsazioni elevate — scherza il dirigente — stiamo dialogando e non siamo lontanissimi, quindi se non... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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Bologna, Fenucci chiaro sul rinnovo di Orsolini Non siamo vicini
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