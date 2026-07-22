Boga Ekhator e Perin incontrano i tifosi della Juventus | Meet&Greet allo Store per la presentazione della nuova maglia Away 2026 27 – FOTO e VIDEO

Boga, Ekhator e Perin hanno partecipato a un evento allo store della Juventus, dove hanno incontrato i tifosi. L'occasione è stata la presentazione della nuova maglia Away 202627. Durante l'incontro, i giocatori hanno firmato autografi e sono stati ripresi in foto e video. L'evento ha coinvolto i supporter bianconeri, che hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino i calciatori.

di Andrea Bargione Boga, Ekhator e Perin hanno incontrato i tifosi della Juventus durante la presentazione della nuova maglia Away 202627. Ecco tutti i dettagli. (inviato allo Stadium Megastore di Torino) – Giornata speciale per i tifosi della Juventus. Boga, Ekhator e Perin hanno incontrato i supporters bianconeri durante il Meet&Greet allo Store bianconero per la presentazione della nuova maglia Away della Juve per la stagione 202627.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Tanto entusiasmo fra i presenti con foto, autografi e anche la palpabile voglia di vivere una stagione importante, di riscatto, dopo la mancata partecipazione alla Champions che ha lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente juventino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Perin, Ekhator e Boga incontrano i tifosi

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