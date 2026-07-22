Boeing ha presentato al salone di Farnborough il drone militare MQ-28 Ghost Bat, progettato per l’aeronautica australiana. Si tratta di un velivolo multi-ruolo che può operare in diverse missioni. La presentazione è avvenuta il 22 luglio, senza ulteriori dettagli tecnici specifici pubblicati.

Farnborough, 22 lug. (askanews) - Boeing presenta al salone aeronautico di Farnborough il suo MQ-28 Ghost Bat, drone militare multi-ruolo sviluppato per l'aeronautica australiana. È un velivolo senza pilota pensato per operare accanto agli aerei con equipaggio, in missioni di combattimento, sorveglianza e ricognizione. Glen Ferguson, direttore globale programma MQ-28: "Non stiamo sostituendo nessuno, non c'è un robot che esce e fa le cose da solo. Usiamo la tecnologia per estendere le capacità degli equipaggi. C'è sempre una persona che ha il comando del mezzo. È un'estensione dell'uomo nell'abitacolo". Il programma è ancora in sviluppo, ma Boeing punta ad aumentare la produzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Boeing punta sul drone che vola accanto ai piloti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How a $20K Iranian Shahed Drone Took Down a $40M US Apache Helicopter | Ex-Fighter Pilot

Notizie e thread social correlati

McDonald’s vola con Aeroitalia sul Boeing 737-800Dal 30 maggio, un Boeing 737-800 di Aeroitalia opera sulla tratta tra Roma e Olbia con una livrea dedicata a McDonald’s.

Ilary Blasi vola per Atene, ma quello che i piloti hanno lasciato sul suo sedile ha conquistato tutto il webDurante un volo per Atene, i piloti hanno lasciato un messaggio sul sedile di Ilary Blasi, che è diventato virale sui social.