BoCar XP-4 | i segreti della sportiva artigianale in edizione limitata con motore V8 Chevrolet

Notizia in breve

Una vettura sportiva artigianale degli anni '50, chiamata BoCar XP-4, è stata costruita a Denver, in Colorado. Dotata di un motore V8 Chevrolet, questa edizione limitata è poco conosciuta e nasce dall’esperienza di un pilota di gare in salita, meccanico e tecnico. La vettura rappresenta un esempio di produzione artigianale legata alla passione per le corse. La produzione risale alla fine degli anni Cinquanta, e la vettura si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il numero limitato di esemplari.