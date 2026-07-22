BoCar XP-4 | i segreti della sportiva artigianale in edizione limitata con motore V8 Chevrolet
Una vettura sportiva artigianale degli anni '50, chiamata BoCar XP-4, è stata costruita a Denver, in Colorado. Dotata di un motore V8 Chevrolet, questa edizione limitata è poco conosciuta e nasce dall’esperienza di un pilota di gare in salita, meccanico e tecnico. La vettura rappresenta un esempio di produzione artigianale legata alla passione per le corse. La produzione risale alla fine degli anni Cinquanta, e la vettura si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il numero limitato di esemplari.
Una sportiva americana di cui pochi conoscono l'esistenza: la BoCar XP - 4 costruita a Denver, in Colorado, alla fine degli Anni 50. Una vettura artigianale nata dalla passione per le corse di Bob Carnes (da qui il nome BoCar) pilota di gare in salita, meccanico e tecnico visionario. Nel suo garage aveva già preso forma una intuizione stravagante, la Jadillac, una XK120 trasformata con un V8 Cadillac. Successivamente poi, nel 1957, Carnes aveva iniziato a provare altre soluzioni con i prototipi di X-1, X-2 e X-3, diventati veri laboratori su ruote per arrivare al telaio e all'assetto perfetto della sua futura sportiva. Nel 1958 la svolta con il battesimo della BoCar XP-4. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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