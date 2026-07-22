Bignami contro Conte e Arcuri sui Dpi Ma le opposizioni disertano la seduta

Da laverita.info 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una riunione della commissione Covid, sono stati presentati documenti e dichiarazioni critiche nei confronti dell'ex premier e dell'ex commissario straordinario sull'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). Tuttavia, le opposizioni hanno deciso di non partecipare alla seduta, che si è svolta senza la loro presenza. La commissione ha continuato l'esame delle questioni legate alla gestione delle forniture di DPI durante l'emergenza sanitaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ormai il copione è collaudato: ogni volta che la commissione Covid si avvicina a uno dei tanti capitoli «controversi» (eufemismo) della gestione pandemica made in Pd & M5s, ogni volta che spuntano documenti, sentenze del Tar, verbali di cui i politici allora negavano l’esistenza, puntuale come un orologio svizzero parte l’indignazione delle opposizioni che anche ieri, dopo l’audizione del capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, hanno straparlato di «propaganda» e «commissione screditata» reiterando l’immancabile richiesta di «dimissioni» del presidente della commissione Marco Lisei (Fdi).? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

bignami contro conte e arcuri sui dpi ma le opposizioni disertano la seduta
© Laverita.info - Bignami contro Conte e Arcuri sui Dpi. Ma le opposizioni disertano la seduta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Covid, Bignami in commissione contro Conte sul piano pandemico: «Avevano un problema con la trasparenza». E le opposizioni disertanoGaleazzo Bignami ha dichiarato che attivare il piano pandemico del 2006 avrebbe comportato un’autodenuncia.

Covid, Malan e Bignami incalzano Conte, nel mirino l’incontro tra l’ex premier e Arcuri: una coincidenza? Ma che avevano da dirsi?Malan e Bignami hanno criticato l’ex premier, chiedendo chiarimenti sull’incontro con Arcuri.

Temi più discussi: Covid, Bignami in commissione contro Conte sul piano pandemico: Avevano un problema con la trasparenza. E le opposizioni disertano; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, Conte: Siete andati sotto, avete sfiduciato Meloni. Ora aprite la crisi di governo e andate a casa; Commissione Covid: l'audizione di Bignami, intervista a Marco Lisei (21.07.2026).

bignami contro conte eCovid, Bignami in commissione contro Conte sul piano pandemico: Avevano un problema con la trasparenza. E le opposizioni disertanoIl capogruppo di FdI si dimette da commissario per poter essere audito, facendo strada a Giuseppe Conte atteso il 4 agosto. Pd, M5s, Avs e Iv boicottano la seduta: FdI interroga FdI L'articolo Covid ... msn.com

bignami contro conte eCovid, Bignami audito attacca il governo Conte. Opposizioni: squallido teatrinoMilano, 21 lug. (askanews) – Parla per circa un’ora e mezza, Galeazzo Bignami, audito in Commissione Covid. Un duetto con la collega di partito Alice Buonguerrieri, che rivolge le domande che consen ... askanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web