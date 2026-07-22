Durante una riunione della commissione Covid, sono stati presentati documenti e dichiarazioni critiche nei confronti dell'ex premier e dell'ex commissario straordinario sull'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). Tuttavia, le opposizioni hanno deciso di non partecipare alla seduta, che si è svolta senza la loro presenza. La commissione ha continuato l'esame delle questioni legate alla gestione delle forniture di DPI durante l'emergenza sanitaria.

Ormai il copione è collaudato: ogni volta che la commissione Covid si avvicina a uno dei tanti capitoli «controversi» (eufemismo) della gestione pandemica made in Pd & M5s, ogni volta che spuntano documenti, sentenze del Tar, verbali di cui i politici allora negavano l’esistenza, puntuale come un orologio svizzero parte l’indignazione delle opposizioni che anche ieri, dopo l’audizione del capogruppo di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, hanno straparlato di «propaganda» e «commissione screditata» reiterando l’immancabile richiesta di «dimissioni» del presidente della commissione Marco Lisei (Fdi).? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bignami contro Conte e Arcuri sui Dpi. Ma le opposizioni disertano la seduta

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