Il ramo familiare di Giuliana intende mantenere la quota in Benetton Group dopo aver lasciato la holding Edizione. La richiesta prevede di conservare la partecipazione azionaria anche dopo l’uscita dall’azienda madre. Inoltre, si chiede di investire nei fondi della nuova società di gestione del risparmio, 21 Next, creata dalla holding. La proposta riguarda quindi sia la partecipazione azionaria sia gli investimenti nei nuovi fondi.

Edizione, il ramo di Giuliana chiede di mantenere la quota in Benetton group anche dopo l’uscita da Edizione. E di investire nei fondi della nuova Sgr creata dalla holding, 21 Next. C’è anche questo corollario a valle dell’operazione con cui Edizione e il ramo della famiglia Benetton che fa capo a Giuliana hanno definito l’intesa per scorporare e trasferire ai quattro Family Office che fanno capo ai figli di Giuliana (le Evoluzione 1, 2, 4 e 11 rispettivamente di Paola, Franca, Daniela e Carlo) il controvalore minimo di 3,5 miliardi di euro, equivalente a un quarto della cassaforte di famiglia, valutata, nel bilancio 2025, 14 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Benetton group, il ramo familiare di Giuliana punta a rimanere dopo l’uscita dalla holding Edizione

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