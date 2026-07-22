Al Giffoni Film Festival, l’attrice ha dichiarato di aver imparato a crescere a 28 anni, sottolineando come la precarietà sia una costante nel suo lavoro. Ha espresso il desiderio di tornare sul set di una nota serie televisiva, sperando in una nuova stagione. Durante l’intervista, ha parlato di sfide professionali e di come il sogno rappresenti ancora una motivazione importante in un periodo di incertezza.

Ospite del Giffoni Film Festival, Benedetta Porcaroli si racconta tra crescita personale, nuove sfide professionali e il valore dei sogni in un momento storico segnato dall’incertezza. L’attrice parla dell’esperienza internazionale in The Gentlemen, del rapporto con i giovani e della precarietà che caratterizza il mestiere dell’attore. Intervista a Benedetta Porcaroli. Benedetta, benvenuta a Giffoni. Che momento stai vivendo, sia dal punto di vista personale che professionale? «Direi un momento di passaggio. Ho scoperto che i 28 anni possono essere quasi traumatici quanto i 14, anche se in modo completamente diverso. Per la prima volta sento davvero di stare crescendo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Benedetta Porcaroli al Giffoni Film Festival: “A 28 anni sto imparando davvero a crescere. La precarietà accompagna costantemente questo lavoro. Mi piacerebbe tornare sul set de Il Gattopardo con una nuova stagione”

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Benedetta Porcaroli al Giffoni Film Festival 2026: intervista

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