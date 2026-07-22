Firenze, 22 luglio 2026 - La musica che intreccia racconto e memoria, una delle voci emergenti della narrativa italiana e il dialogo tra arte moderna e contemporanea. Prosegue la programmazione estiva di Belvedere Firenze, lo spazio culturale del Forte Belvedere gestito da Fondazione MUS.E, con due nuovi appuntamenti delle rassegne Forte in Musica e L'attualità del bello, in programma mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, entrambi alle 20.30. Continua inoltre la possibilità di visitare la mostra No Heroes, dedicata a Marino Marini, secondo capitolo del progetto espositivo Drama: Four Acts. Mercoledì 22 luglio alle 20.30 la rassegna Forte in Musica ospita Don Antonio, al secolo Antonio Gramentieri, che presenta dal vivo Dopo Tutto, il suo quinto album pubblicato lo scorso 10 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Belvedere Firenze, il debutto di Don Antonio e l'incontro con Elisa Del Mese

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