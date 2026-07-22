Bellaria Igea Marina si piazza al secondo posto in Italia tra le mete balneari più scelte, secondo l’Osservatorio Mare Italia 2026. La località si distingue per i bassi costi rispetto ad altre destinazioni italiane. La classifica si basa sulle preferenze dei turisti e sui dati di prenotazione. La città si conferma tra le preferite per le vacanze estive, con un alto numero di presenze registrate nella stagione appena conclusa.

Bellaria Igea Marina si conferma una delle mete balneari più apprezzate dagli italiani. A certificarlo è l’ Osservatorio Mare Italia 2026, che inserisce la città tra le principali destinazioni balneari del Paese, premiandone la capacità di attrarre visitatori grazie a un’offerta turistica che continua a distinguersi per qualità, accoglienza e attenzione alle esigenze delle famiglie. Tra i dati più significativi emersi dall’analisi, la città si posiziona all’11esimo posto tra le località di mare considerate più adatte alle famiglie. Un risultato che conferma una vocazione costruita nel tempo, da sempre punto di riferimento per bambini, genitori e nonni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilrestodelcarlino.it - Bellaria tra le 20 mete più scelte: "Seconda in Italia per convenienza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Estate 2026: le mete più scelte dagli italiani tra città d’arte, borghi e mare low costTra luglio e agosto 2026, le presenze turistiche in Italia hanno raggiunto 171,8 milioni, segnando un incremento del 4,6% rispetto all’anno...

Mare 2026 sempre più caro: Taormina tra le mete più costose d’Italia, ma resta regina del turismo sicilianoNel 2026, le tariffe degli stabilimenti balneari italiani sono aumentate rispetto agli anni precedenti.

Si parla di: Bellaria tra le 20 mete più scelte: Seconda in Italia per convenienza; Bellaria Igea Marina è Bandiera Verde: la città tra le mete italiane più amate dalle famiglie.

Bellaria tra le 20 mete più scelte: Seconda in Italia per convenienzaL’ultima analisi di Osservatorio Mare premia la città per il rapporto tra qualità dei servizi, prezzi e attrattività ... msn.com