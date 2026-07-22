Un grande spettacolo di fuochi d'artificio ha concluso le celebrazioni della Festa Nazionale nel centro di Bruxelles. Migliaia di persone si sono radunate al Parc du Cinquantenaire e nelle zone vicine per assistere allo show di luci e esplosioni nel cielo. L’evento si è svolto martedì sera, attirando l’attenzione dei presenti con una performance pirotecnica di grande impatto. Nessun incidente è stato segnalato durante la serata.

Uno spettacolo di fuochi d’artificio ha illuminato martedì sera il cielo di Bruxelles, chiudendo le celebrazioni della Festa Nazionale del Belgio. Migliaia di persone si sono radunate al Parc du Cinquantenaire e nelle aree circostanti per assistere all’annuale show di luci e fuochi. L’evento ha concluso una giornata di cerimonie ufficiali, iniziative culturali e festeggiamenti pubblici nella capitale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Belgio, i fuochi d'artificio chiudono le celebrazioni della Festa Nazionale

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